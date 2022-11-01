Индексы США снизились в понедельник

Dow зафиксировал лучший октябрь в свой истории

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закрыли в минусе торги в понедельник, однако завершили октябрь существенным ростом.

Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца подскочил на 14%, зафиксировав максимальный рост по итогам октября в своей истории. Standard & Poor's вырос за месяц на 8%, Nasdaq Composite - на 3,9%.

Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства аналитиков, Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.

Американские акции в понедельник показали "умеренное снижение на фоне фиксации прибыли и вследствие выжидательного подхода" инвесторов, сказал старший рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган.

Около половины компаний из индекса S&P 500 уже отчитались за третий квартал, и в среднем они зафиксировали рост квартальной прибыли на 2,2%, что является худшей динамикой с третьего квартала 2020 года, когда показатель рухнул на 5,7%, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.

Тем не менее, 71% из уже отчитавшихся компаний превысили прогнозы рынка по показателю прибыли на акцию, а 68% - по выручке.

Котировки бумаг китайских производителей электромобилей XPeng и Li Auto в США снизились на 3,8% и 4,5% соответственно, опустившись до рекордного минимума из-за слабых статданных Китая.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов. Тем временем PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.

Акции Emerson Electric подешевели на 1%, хотя инжиниринговая компания в четвертом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 10%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Также Emerson подтвердила сделку по продаже мажоритарной доли подразделения технологий для отопления, вентиляции и кондиционирования инвестиционной компании Blackstone Inc. за $9,5 млрд.

Цена бумаг XPO Logistics выросла на 2%. Транспортно-логистическая компания зафиксировала снижение выручки по итогам третьего квартала, но увеличила чистую прибыль от продолжающихся операций.

Рыночная стоимость Global Payments упала на 8,8%. Американская финтехкомпания увеличила выручку в минувшем квартале, что стало неожиданностью для аналитиков, а её скорректированная прибыль увеличилась на 14%, совпав с прогнозами экспертов.

Капитализация Align Technology выросла на 3,1%. Производитель медицинского оборудования в понедельник объявил о запуске программы ускоренного выкупа акций на сумму $200 млн. С начала года акции компании подешевели на 71,3%, демонстрируя худшую динамику среди всех компаний в индексе S&P 500.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 128,85 пункта (-0,39%) и составил 32732,95 пункта.

Лидером падения среди компонентов индекса стали бумаги Intel Corp. (-2,2%), максимальный рост продемонстрировали акции Travelers Cos. (+1,4%).

Standard & Poor's 500 снизился на 29,04 пункта (-0,74%) - до 3872,02 пункта.

Nasdaq Composite упал на 114,31 пункта (-1,03%) и составил 10988,15 пункта.