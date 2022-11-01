Новый этап маркировки воды стартует в РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Новый этап цифровой маркировки упакованной воды начался в России с 1 ноября - в частности, стало обязательным подключение к электронному документообороту.

Со вторника все участники оборота упакованной воды должны использовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки маркированной продукции и передавать сведения в систему маркировки, говорится в сообщении ЦРПТ - оператора системы маркировки в РФ.

По словам руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, благодаря старту нового этапа маркировки будет реализована прослеживаемость движения товаров от производителя до продавца.

"Мы видим, что подавляющая часть дистрибьюторов уже подключена к инструментам ЭДО, зарегистрирована в системе маркировки, и успешно торгует маркированной продукцией в своих торговых точках, сбоев бизнес-процессов у них не фиксируется. У бизнеса, который еще не подготовил свои процессы к 1 ноября, но хочет продолжить продавать упакованную воду, останется возможность настроить необходимые процессы", - отметил Волков (его слова процитированы в сообщении).

Предприятия торговли уже готовы к новому этапу маркировки воды, сообщила ведущий эксперт Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в вопросах внедрения маркировки Лариса Кузнецова. "Торговые сети - члены АКОРТ полностью готовы к старту объемно-сортового учета оборота маркированной упакованной воды", - сказала Кузнецова (ее слова также приведены в сообщении ЦРПТ). Она отметила, что ритейлеры смогли подготовиться благодаря запуску с 1 сентября 2022 года аналогичного этапа по молочной продукции. "За это время компании выстроили все процессы и отработали ошибки. Поэтому у компаний, которые уже работают с маркированной молочной продукцией, проблем с запуском требований по воде не возникнет", - заявила эксперт АКОРТ.

Производители также готовы к новому этапу маркировки упакованной воды - передаче сведений через электронный документооборот, отметил ЦРПТ.

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды.