Рубль почти не меняется на старте торгов в ожидании весомых стимулов к движению

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США растет незначительно, юань не меняется на "Московской бирже" на старте торгов во вторник, рубль демонстрирует слабые изменения в ожидании новых драйверов.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5125 руб./$1 (+3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 11,04 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань на "Московской бирже" к этому времени не изменился - 8,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие заметной динамики нацвалюты на старте торгов связано с ожиданиями новых торговых идей. Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства аналитиков, Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.

В целом ситуация на мировых рынках благоприятствует укреплению рубля. Наблюдается спрос на рисковые активы, котировки нефти растут. С ноября по решению ОПЕК+ квоты на добычу снижаются на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $93,63 за баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,17 за баррель, что на 0,74% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник растут: китайский CSI300 поднялся на 1,5%, японский Nikkei 225 растет на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%, южнокорейский Kospi повысился на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 1,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,37%.

Американские фондовые индексы закрыли в минусе торги в понедельник, однако завершили октябрь существенным ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца подскочил на 14%, зафиксировав максимальный рост по итогам октября в своей истории. Standard & Poor's вырос за месяц на 8%, Nasdaq Composite - на 3,9%.

Около половины компаний из индекса S&P 500 уже отчитались за третий квартал, и в среднем они зафиксировали рост квартальной прибыли на 2,2%, что является худшей динамикой с третьего квартала 2020 года, когда показатель рухнул на 5,7%. Тем не менее, 71% из уже отчитавшихся компаний превысили прогнозы рынка по показателю прибыли на акцию, а 68% - по выручке.