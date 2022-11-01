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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Молдавия закупила в резерв еще 27 млн кубометров газа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom 31 октября закупила 27 млн кубометров газа, сообщил вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в своем телеграм-канале.

У кого и по какой цене закуплен газ, он не сообщил.

После закупки запасы газа Energocom достигли 127 млн кубометров газа.

Молдавия закупает газ на случай прекращения поставок газа "Газпромом". В стране нет собственных газовых хранилищ, поэтому купленный газ хранится в соседних Украине и Румынии.

На ноябрь "Газпром" сохранил объем поставок газа Молдавии такой же, как и в октябре - 5,7 млн кубометров в сутки, что на 40% меньше запрашиваемого Молдавией объема. Предварительная стоимость газа в ноябре будет $821 за 1 тыс. кубометров, что существенно ниже октября, когда Молдавия платила $1082 за 1 тыс. кубометров газа.

С 1 октября суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Молдавия Газпром
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