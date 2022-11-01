Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Доллар дешевеет к основным валютам в ожидании решений ФРС и Банка Англии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет к основным валютам на торгах во вторник, в центре внимания рынков на этой неделе находятся заседания крупных центробанков.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,24%, более широкий WSJ Dollar - 0,33%.

Пара евро/доллар на 8:40 по Москве вторника торгуется на уровне $0,9913 по сравнению $0,9883 на закрытие рынка в понедельник.

Курс американской валюты к иене опустился до 148,28 иены против 148,74 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс фунта вырос до $1,1516 с $1,1464 на закрытие торгов в понедельник.

Участники рынка ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены 2 ноября. Трейдеры уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет Financial Times.

Банк Англии также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут обнародованы 3 ноября. Эксперты ожидают повышения базовой ставки британским ЦБ на 75 б.п. - до 3%. Банк Англии не поднимал ставку более чем на 50 б.п. с 1989 года, отмечает FT.

Австралийский доллар поднялся на 0,5%, до $0,6427, по сравнению с $0,6397 по итогам предыдущих торгов.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 2,85% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. ЦБ повысил ставку седьмой раз подряд. В настоящее время она находится на максимуме с апреля 2013 года. При этом руководство RBA не исключает ее дальнейшего подъема для сдерживания инфляции, которая остается на высоком уровне.

США ФРС Банк Англии ICE WSJ Dollar Джером Пауэлл RBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кишинев не продлил контракт с Молдавской ГРЭС на поставку электроэнергии после 31 октября

Из-под price cap выведена нефть РФ, отгруженная до 5 декабря и доставленная до 19 января

Япония будет стремиться сохранить участие в проекте "Сахалин-1"

Япония будет стремиться сохранить участие в проекте "Сахалин-1"

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

Китайский Skywell начнет продажи электрокроссовера в России в 2022 году

Дизтопливо продолжает дорожать на заправках Москвы, цена на бензин стабильна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });