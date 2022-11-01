Доллар дешевеет к основным валютам в ожидании решений ФРС и Банка Англии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет к основным валютам на торгах во вторник, в центре внимания рынков на этой неделе находятся заседания крупных центробанков.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,24%, более широкий WSJ Dollar - 0,33%.

Пара евро/доллар на 8:40 по Москве вторника торгуется на уровне $0,9913 по сравнению $0,9883 на закрытие рынка в понедельник.

Курс американской валюты к иене опустился до 148,28 иены против 148,74 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс фунта вырос до $1,1516 с $1,1464 на закрытие торгов в понедельник.

Участники рынка ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены 2 ноября. Трейдеры уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет Financial Times.

Банк Англии также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут обнародованы 3 ноября. Эксперты ожидают повышения базовой ставки британским ЦБ на 75 б.п. - до 3%. Банк Англии не поднимал ставку более чем на 50 б.п. с 1989 года, отмечает FT.

Австралийский доллар поднялся на 0,5%, до $0,6427, по сравнению с $0,6397 по итогам предыдущих торгов.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 2,85% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. ЦБ повысил ставку седьмой раз подряд. В настоящее время она находится на максимуме с апреля 2013 года. При этом руководство RBA не исключает ее дальнейшего подъема для сдерживания инфляции, которая остается на высоком уровне.