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"Сбермаркет" запустил возможность оплаты заказов частями

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис доставки продуктов "Сбермаркет" запустил возможность оплаты заказов частями.

Новый сервис позволяет оплачивать частями и без процентов любые заказы стоимостью от 4 тыс. до 30 тыс. рублей, говорится в сообщении компании.

Оплата осуществляется в четыре этапа: 25% суммы спишутся при оформлении заказа, оставшаяся сумма будет списываться через каждые две недели равными долями. Срок оплаты составляет 1,5 месяца.

"Мы уже видим, что клиентам удобно пользоваться новой услугой: на первом этапе было доставлено больше 60 тыс. заказов с оплатой частями", - отметила вице-президент по маркетингу и продажам "Сбермаркета" Елена Иванова (ее слова процитированы в сообщении компании).

"Сбермаркет" – крупнейший игрок на российском рынке e-grocery. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. более чем в 160 городах. "Сбермаркет" обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

Сбермаркет
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