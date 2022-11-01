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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

ВР не получила уведомления о выплате дивидендов на долю в "Роснефти" за 2021 г.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ВР, контролирующая 19,75% акций "Роснефти", не отразила в отчетности за 9 месяцев дивидендные поступления на свой пакет в российской НК.

На годовом собрании акционеров "Роснефти" 30 июня были одобрены дивиденды в размере 23,63 руб./акция, что соответствует 49 млрд руб. на долю ВР до налогов, напоминает компания в опубликованном во вторник отчете. Сама ВР в собрании не участвовала, отмечается в документе.

"ВР не была формально уведомлена о том, что такая выплата была осуществлена", - сказано в отчете.

Россия ввела ограничения на перечисление дивидендов акционерам в ряд юрисдикций, включая Великобританию, причитающиеся им средства должны зачисляться на рублевые спецсчета типа "С", констатирует ВР. С учетом ограничений доступа к таким счетам, менеджмент ВР счел, что критерии для признания дохода от дивидендов на акции "Роснефти" в отчетности не выполнены.

В отчете ВР не содержится новой информации о процессе выхода компании из капитала "Роснефти", анонсированного почти сразу после начала конфликта на Украине.

ВР Роснефть
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