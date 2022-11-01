Оскар Хартманн выбыл из состава набсовета Московской биржи

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Основатель и президент инвестиционной компании Hartmann Оскар Хартманн выбыл из состава наблюдательного совета Московской биржи с 1 ноября по личному заявлению, сообщается в информации на сайте биржи.

Он впервые был избран в состав совета в апреле 2020 года, затем избирался в него в 2021 и 2022 годах. В составе действующего набсовета Хартманн был одним из трех членов, входивших в его предыдущий состав.

Как независимый член набсовета он работал в его комиссиях по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям и по технической политике.

Акционеры Московской биржи на повторном годовом общем собрании, проведенном 6 июня в форме заочного голосования, утвердили состав наблюдательного совета "Московской биржи" в количестве двенадцати директоров.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Free float составляет 64%.

Акционерами Московской биржи являются свыше 496 тыс. физических и более одной тысячи юридических лиц.