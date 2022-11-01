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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Nippon Steel увеличила полугодовую чистую прибыль на 25% за счет роста цен

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В апреле-сентябре крупнейший в Японии сталепроизводитель Nippon Steel Corp. увеличил чистую прибыль на 24,7% - до 372,37 млрд иен ($2,5 млрд) по сравнению с 298,73 млрд иен за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Операционная прибыль за отчетное полугодие выросла на 26,5% и составила 541,752 млрд иен.

Выручка повысилась на 22,5% и достигла 3,874 трлн иен.

В первом финполугодии выплавка стали составила 20,21 млн тонн против 23,25 млн тонн годом ранее (снижение на 13,1%).

Поставки стальной продукции уменьшились на 14,2% - до 15,69 млн тонн с 18,28 млн тонн. Средняя цена реализации подскочила до 146 тысяч иен за тонну со 106,6 тыс. иены, то есть на 37%.

По итогам всего финансового года Nippon Steel планирует получить чистую прибыль на уровне 670 млрд иен, что на 5,1% превысит прошлогодний показатель. Выручка прогнозируется в 8 трлн иен (рост на 17,5%).

Как ожидается, годовое производство стали составит около 40 млн тонн по сравнению с 44,46 млн тонн годом ранее, поставки стальной продукции - 31,3 млн тонн против 35,56 млн тонн.

С начала 2022 года капитализация Nippon Steel увеличилась на 10,7% (до 1,87 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 3,9%.

Nippon Steel Япония
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