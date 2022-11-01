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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Американский производитель упаковки Sealed Air купит конкурента Liquibox за $1,15 млрд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель упаковки Sealed Air Corp. заключил сделку о покупке конкурирующей компании Liquibox за $1,15 млрд.

Sealed Air ожидает, что синергия от слияния составит $30 млн в год, говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, во вторник Sealed Air опубликовала финансовую отчетность за третий квартал.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре повысилась на 24,6% в годовом выражении, до $134,2 млн, или 92 центов на акцию. Скорректированная прибыль составила 98 центов на акцию, превысив прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 90 центов на акцию.

Выручка сократилась на 0,4%, до $1,40 млрд, что оказалось хуже прогноза в $1,45 млрд.

Акции Sealed Air неактивны в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании упала на 29,4%, до $6,94 млрд.

Sealed Air Corp Liquibox
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