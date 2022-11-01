Глава индийской Petronet LNG заявил, что цену на газ должен устанавливать рынок, а не price cap

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цену на газ должен регулировать рынок, заявил журналистам глава компании Petronet LNG Акшай Кумар Сингх (Akshay Kumar Singh) в кулуарах конференции Adipec, комментируя идею о введении потолка цен на газ.

"Это все вопрос спроса и предложения. Какая цена будет правильной, решит потребитель", - заявил он, отметив, что конечная цена будет зависеть в том числе от стоимости альтернативых видов топлива.