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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Глава индийской Petronet LNG заявил, что цену на газ должен устанавливать рынок, а не price cap

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цену на газ должен регулировать рынок, заявил журналистам глава компании Petronet LNG Акшай Кумар Сингх (Akshay Kumar Singh) в кулуарах конференции Adipec, комментируя идею о введении потолка цен на газ.

"Это все вопрос спроса и предложения. Какая цена будет правильной, решит потребитель", - заявил он, отметив, что конечная цена будет зависеть в том числе от стоимости альтернативых видов топлива.

Petronet
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