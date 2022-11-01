Рубль завершил торги вторника умеренным повышением к доллару и евро

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного понизились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 61,24 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,74 руб./EUR1, подешевев на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,4 копейки - до 61,01 рубля. Курс китайского юаня повысился к окончанию торгов на 1,2 копейки - до 8,39 рубля.

В ожидании ноябрьского заседания ФРС

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повысился к доллару и евро по итогам вторника на фоне дорожающей нефти. При этом участники рынка снижают активность, так как находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 1-2 ноября. Они уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет газета Financial Times. Мировая экономика ослабляется, и эксперты уже видят сигналы того, что пик инфляции в Штатах пройден. В связи с этим инвесторы все чаще высказывают опасения, что ФРС может переусердствовать с подъемом ставки и спровоцировать чрезмерный спад в экономике.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит повышать ключевые процентные ставки и намерен довести их до уровня, который позволит добиться замедления инфляции в еврозоне до 2% в среднесрочной перспективе, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. "Пункт назначения известен, и мы пока не достигли его", - сказала Лагард в интервью латвийскому изданию Delfi Bizness.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

При этом инфляция в еврозоне в октябре достигла нового рекорда - 10,7% в годовом выражении, а экономический рост замедлился и, вероятно, продолжит ослабляться с учетом сокращения поставок энергоресурсов из России перед началом зимы, отмечает агентство Bloomberg.

Комментарии аналитиков

"На российском валютном рынке доллар второй день подряд формально торговался в минусе, однако фактически диапазон торгов остается достаточно узким и существенно не меняется уже много дней подряд. (. . .) В целом на валютном рынке РФ в последние дни наблюдается определенное затишье: локальные факторы спроса и предложения валюты относительно сбалансированы, геополитическая обстановка в определенной степени стабилизировалась, а на внешних рынках инвесторы также не проявляют повышенной активности, занимая выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС. Следует добавить, что рынок закладывает повышение ставки ФРС на 75 б.п. и ожидает некоторое смягчение позиции американского регулятора. В случае реализации подобного сценария аппетит к риску на глобальных площадках ожидаемо улучшится, однако вряд ли позитивный настрой сохранится надолго. В этом случае доллар будет испытывать сопротивление при дальнейшем продвижении вверх как на глобальном, так и на российском рынке, тем не менее предпосылок для существенной коррекции USD также не наблюдается", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль по отношению к доллару третью неделю подряд торгуется в узком диапазоне 60 - 62. Национальная валюта упорно игнорирует краткосрочные драйверы. Однако в среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне дефицита бюджета, роста импорта и роста проинфляционных рисков", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Рубль в начале сессии резко подешевел, но быстро перешел к восстановлению, вернувшись к недельным вершинам по отношению к бивалютной корзине. Рубль остается в рамках консолидации в границах доллара 60,7-62,2 руб./$1. Поддержку ему оказывает позитивный внешний фон, прежде всего активное повышение нефтяных цен. Правда, после старта основной российской сессии котировки нефти стали умеренно корректироваться, но периодически совершают попытки возобновить рост", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают расти вечером во вторник на снижении курса доллара и сообщениях о возможном снятии коронавирусных ограничений в Китае в марте.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 по Москве подорожали на 1,31% - до $94,03 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,32% - до $87,67 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку нефти во вторник оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов. Долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, в ходе торгов опустился на 0,6%.

Во вторник также вступило в силу решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнями августа.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2022 года сложилась в размере $79,57 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За аналогичный период 2021 года она составила $67,51 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 17,9%.

В октябре цена составила $70,62 за баррель, что на 13,3% меньше, чем в октябре 2021 года ($81,49 за баррель), сообщил Минфин. В сентябре средняя цена Urals была на 5,8% ниже прошлогодней - $68,25 против $72,46 за баррель.

Данные по добыче нефти Россией в октябре

Добыча нефти Россией в октябре составила 9,9 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "9,9 млн б/с", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Новак заявлял, что в ноябре добыча сохранится на уровне 9,9 млн б/с, а динамика в декабре будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря.

Прежде вице-премьер отмечал, что добыча нефти в России стабилизировалась, находится на уровне 9,9 млн б/с.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 ноября на 19,54 копейки, до 61,4275 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,28 копейки, до 60,9668 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник уменьшился на 20,87 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,419 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 14,52 копейки и составил 61,4112 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 860,172 млн, из которых $586,9 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 273,272 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 13,51 копейки, до 60,9927 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 19,17 копейки, до 60,9639 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR703,695 млн, из которых EUR193,591 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR510,104 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 1 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,01 трлн рублей (при лимите 1,01 трлн рублей и спросе 1 трлн 557,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,07% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 октября, банки разместили 1,07 трлн рублей (при лимите 1,07 трлн рублей и спросе 1 трлн 381,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,12% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,93% годовых, ставка MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 8,01% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,18% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника - 8,38% годовых.