Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, начавшие активным ростом торги во вторник, завершили сессию в минусе после публикации сильных макроэкономических статданных, повысивших вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, показали обнародованные во вторник данные Института управления поставками (ISM).

Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел удержаться выше отметки в 50 пунктов, отделяющей спад деловой активности от роста.

Тем временем количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось в сентябре на 437 тыс., до 10,717 млн по сравнению с 10,28 млн в августе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10 млн, отмечает Trading Economics.

Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики.

Данные о хорошем состоянии американской экономики поставили под угрозу надежды рынка на то, что Федрезерв сигнализирует о вероятности замедления темпов подъема ставки, отмечает MarketWatch.

"Рынок уже заложил в текущие котировки подъем на 75 б.п. в этом месяце и на 50 б.п. в следующем", - написал основатель и глава Merlin Investor Гвидо Петрелли, отметив, что если Федрезерв будет придерживаться такого плана, то рынок отреагирует на это позитивно, более жесткие меры пока не выглядят необходимыми.

Также участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных американских компаний. По состоянию на понедельник свои отчетности обнародовали 268 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и 73% из них превысили ожидания аналитиков по показателю прибыли на акцию, свидетельствуют данные Refinitiv.

Цена бумаг Pfizer Inc. увеличилась на 3,1%. Фармацевтический гигант в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 5,7%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Другая фармкомпания, Eli Lilly and Co., ухудшила годовой прогноз, из-за чего ее акции подешевели на 2,5%, несмотря на сильные квартальные показатели.

Акции производителя медицинского оборудования Abiomed взлетели на 50% на новости, что Johnson & Johnson приобретает компанию за $16,6 млрд.

Рыночная стоимость Uber Technologies подскочила на 12%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, получила убыток в третьем квартале 2022 года, однако ее выручка увеличилась сильнее ожиданий, прогноз на текущий квартал также оказался лучше оценок аналитиков.

Капитализация Fox Corp. увеличилась на 5,8% благодаря росту квартальной выручки медиакомпании на 5%, что сильнее прогнозов рынка.

Бумаги Goodyear Tire & Rubber Co. подешевели на 15%. Производитель автомобильных шин сократил чистую прибыль в три раза в минувшем квартале, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 79,75 пункта (0,24%) и составил 32653,2 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали бумаги крупных ИТ-компаний: Apple Inc., Salesforce Inc. и Microsoft Corp., подешевевшие примерно на 1,7%. Рост возглавили акции банка JPMorgan Chase & Co., выросшие в цене на 1,8%.

Standard & Poor's 500 понизился на 15,88 пункта (0,41%) - до 3856,1 пункта.

Nasdaq Composite упал на 97,3 пункта (0,89%) и составил 10890,85 пункта.