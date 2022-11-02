Рубль слабо изменился на старте торгов в ожидании ключевых событий дня

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо растут на "Московской бирже" на старте торгов в среду, рубль меняется несущественно в условиях выжидательной позиции участников валютного рынка в преддверии итогов заседания ФРС.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,2725 руб./$1 (+3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 15,5 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,9 коп. - до 8,406 рубля.

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