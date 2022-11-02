СП "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" на Азовском море сменило гендиректора

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Новым руководителем ООО "Нефтяная компания "Приазовнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", Краснодар) назначен Иван Тонкогубов, ранее занимавший должность главного инженера предприятия, следует из информации на сайте общества.

Согласно ЕГРЮЛ, соответствующие изменения произошли 18 октября. До этого предприятие возглавлял Артур Миннахмедов.

"Приазовнефть" является оператором по добыче нефти и газа на месторождении Новое на шельфе Азовского моря. "Роснефти" принадлежит 51%, "ЛУКОЙЛу" – 49%.

Месторождение Новое было открыто при разработке Темрюкско-Ахтарского лицензионного участка в Азовском море в 2007 году. Его извлекаемые запасы достигают 2,4 млн тонн нефти и 0,9 млрд куб. м газа. Вторая поисково-разведочная скважина, пробуренная "Приазовнефтью" в 2009 году на этом участке, оказалась "сухой". Тем не менее, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" приняли решение о разработке данного месторождения. В 2013 году совместное предприятие получило лицензию на добычу на месторождении Новое, а сентябре 2016 года приступило к его пробной эксплуатации. В октябре 2019 года СП пробурило вторую разведочную скважину на месторождении Новое.