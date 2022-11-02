Путин на совещании с членами правительства обсудит инструменты поддержки инвестиций
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В четверг, 3 ноября президент РФ Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит Министр экономического развития М.Г.Решетников", - отмечается в сообщении.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.