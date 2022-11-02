Минсельхоз РФ опасается за будущий урожай из-за снижения темпов закупок минудобрений

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Темпы закупок минеральных удобрений аграриями РФ снижаются с августа, это может привести к уменьшению урожая будущего года, не исключает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем сезоне привело к снижению их доступности для аграриев. Как результат - с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по внесению и, главное, может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года", - заявил глава Минсельхоза на заседании правительства в среду.

По его словам, на данный момент аграрии приобрели уже 4,4 млн тонн минеральных удобрений. "Напомню, что научно обоснованная потребность внесения удобрений составляет порядка 80 кг на гектар, и мы в последние годы целенаправленно идем к такому уровню. В 2019 году показатель составлял 46 кг, в 2022 году должны превысить 60 кг", - сообщил он.

Патрушев также заявил, что проблем с обеспечением средствами защиты растений не фиксируется. Для ускорения доставки в РФ иностранной продукции разрешен их ввоз через любые пункты пропуска, напомнил он.

Министр также отметил, что обеспеченность аграриев тракторами и комбайнами в этом году выше прошлогодней. "Не фиксируем перебоев с поставками ГСМ", - сказал он.