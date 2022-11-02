Золото дорожает в ожидании решения Федрезерва по ставке

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Золото дорожает на торгах в среду, пока инвесторы ждут итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США.

К 15:28 по московскому времени декабрьские фьючерсы на золото дорожали на на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,62% - до $1660 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на серебро дорожали на 0,8% и стоит $19,82 за унцию.

Цены на палладий повысились на 1%, до $1896,5 за унцию, платина подорожала на 1,2%, до $961,9 за унцию.

По мнению большинства экспертов, 2 ноября Федрезерв объявит о четвертом подряд повышении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики банка.

Золото может пойти вверх, если американский ЦБ намекнет, что в декабре ставка может быть повышена лишь на 50 б.п., сказал MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

"Если Пауэлл обозначит более голубиную траекторию (ДКП - ИФ), это даст золоту передышку после нескольких месяцев понижательного давления за счет серии резких увеличений ставки Федрезерва", - полагает эксперт.