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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

РЖД планируют направить более 52 млрд руб. на пассажирскую инфраструктуру в 2023-25 гг.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Обновление пассажирской железнодорожной инфраструктуры РЖД потребует более 52 млрд рублей в 2023-2025 годах, сообщил заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов в интервью "РЖД ТВ".

Средства позволят провести необходимые работы на 22 вокзалах и 55 платформах.

Пегов отметил, что РЖД видят потребность в увеличении заказов у машиностроителей для обновления подвижного состава. "У нас на следующий год и дальше возникает некоторый дисбаланс в пассажирском подвижном составе, именно в вагонах пассажирских. Нам нужен этот парк еще дополнительный. Раньше мы покупали от 300 вагонов. Сейчас мы понимаем, что мы уже должны выходить на цифру 500-600 вагонов, причем вагонов разного типа – от вагонов, которые в туристическом поезде, по сути дела, где живут неделю, до вагонов скоростных поездов – таких, как "Сапсан", который за 3-4 часа довозит до места", - сказал он.

Замглавы РЖД уточнил, что для сокращения дефицита парка АО "ФПК" увеличила плановую закупку 2022 г. на 100 вагонов.

"Машиностроители, конечно, очень напряженно смотрят на нас, что же мы там закажем. Но хочу сказать, что это их не пугает. Они понимают, что дополнительный объем - это дополнительные возможности, дополнительные рабочие места, развитие регионов", - добавил Пегов.

Пригородные составы, по его словам, в течение 2022 г. были обновлены в 25 субъектах РФ. В том числе, вагонами электропоезда "Ласточка" (90 шт.), электропоездов серии ЭП2Д и 3Д (150 шт.), а также вагонами локомотивной тяги (96 шт.) и рельсовых автобусов (22 шт.)

РЖД
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