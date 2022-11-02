Рынок акций РФ провел торги среды в консолидации в ожидании новостей от ФРС США

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2170 пунктов, во втором эшелоне раллировали акции VEON (+18,4%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2173,84 пункта (-0,02%), индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился до 1108,69 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 61,77 рубля (+0,54 рубля).

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