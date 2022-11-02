Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Рынок акций РФ провел торги среды в консолидации в ожидании новостей от ФРС США

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2170 пунктов, во втором эшелоне раллировали акции VEON (+18,4%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2173,84 пункта (-0,02%), индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился до 1108,69 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 61,77 рубля (+0,54 рубля).

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Падение розничной торговли РФ в сентябре ускорилось до 9,8% год к году

Продажи легковых машин в РФ в октябре упали в годовом выражении на 63%

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Переходящий вымпел: холдинг VEON дерусифицируется. Обобщение

Думе предложили дать пострадавшим от ЧС право на каникулы по кредитам

Думе предложили дать пострадавшим от ЧС право на каникулы по кредитам

Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Совфед одобрил перенос решения вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал промежуточные дивиденды в 256 руб. на акцию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });