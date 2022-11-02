Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Инфляция в РФ с 25 по 31 октября составила 0,07%

Годовая инфляция замедлилась до 12,7%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 25 по 31 октября 2022 года составила 0,07% после инфляции в 0,08%, 0,02%, 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие пять недель, сообщил в среду Росстат.

С начала октября потребительские цены в РФ к 31 октября выросли на 0,23%, с начала 2022 года к 31 октября цены повысились на 10,71%.

Из среднесуточных данных Росстата за 31 день октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 31 октября до 12,71% с 12,88% на 24 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

За неделю с 25 по 31 октября существенно выросли цены: на черный чай - на 0,8%, куриные яйца - на 0,6%, вареные колбасы и сливочное масло - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 0,8%, подсолнечное масло, сахарный песок, шоколадные конфеты - на 0,5%, соль и пшеничную муку - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 1,7% (после роста на 1,5% неделей ранее), в том числе на помидоры - 6,1%, огурцы - 3,6%, бананы - 2,5%, капусту, свеклу - 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,7%, морковь - на 0,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: сухие корма для домашних животных - на 1,4%, спички - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на смартфоны - на 0,9%, доски обрезные - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю увеличилась на 1,2% (неделей ранее выросла на 2,9%).

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам советов директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Падение розничной торговли РФ в сентябре ускорилось до 9,8% год к году

Продажи легковых машин в РФ в октябре упали в годовом выражении на 63%

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Переходящий вымпел: холдинг VEON дерусифицируется. Обобщение

Думе предложили дать пострадавшим от ЧС право на каникулы по кредитам

Думе предложили дать пострадавшим от ЧС право на каникулы по кредитам

Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.

Упрощенный порядок сделок с имуществом покинувших РФ ритейлеров могут продлить на 2023 г.

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Совфед одобрил перенос решения вопроса о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал промежуточные дивиденды в 256 руб. на акцию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });