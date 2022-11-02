Инфляция в РФ с 25 по 31 октября составила 0,07%

Годовая инфляция замедлилась до 12,7%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 25 по 31 октября 2022 года составила 0,07% после инфляции в 0,08%, 0,02%, 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие пять недель, сообщил в среду Росстат.

С начала октября потребительские цены в РФ к 31 октября выросли на 0,23%, с начала 2022 года к 31 октября цены повысились на 10,71%.

Из среднесуточных данных Росстата за 31 день октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 31 октября до 12,71% с 12,88% на 24 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

За неделю с 25 по 31 октября существенно выросли цены: на черный чай - на 0,8%, куриные яйца - на 0,6%, вареные колбасы и сливочное масло - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 0,8%, подсолнечное масло, сахарный песок, шоколадные конфеты - на 0,5%, соль и пшеничную муку - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 1,7% (после роста на 1,5% неделей ранее), в том числе на помидоры - 6,1%, огурцы - 3,6%, бананы - 2,5%, капусту, свеклу - 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,7%, морковь - на 0,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: сухие корма для домашних животных - на 1,4%, спички - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на смартфоны - на 0,9%, доски обрезные - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю увеличилась на 1,2% (неделей ранее выросла на 2,9%).

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам советов директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%.