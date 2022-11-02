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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Пассажиропоток ж/д-транспорта в РФ за 9 мес. вырос на 8,6% на фоне падения на 13,1% на воздушном

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Количество пассажиров, перевезенных по России железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2022 года, выросло на 8,6% при сокращении аналогичного показателя на авиатранспорте на 13,1%. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) и расчетов "Интерфакса".

Всеми видами транспорта – включая железнодорожный, автобусный, морской и внутренний водный, а также авиационный – в стране за 9 месяцев перевезено более 7 млрд пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот по всем указанным видам также вырос на 2,3% и составил 335,7 млрд пасс-км.

Перевозки железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2022 г. выросли на 8,6%, до 856,2 млн человек. Их пассажирооборот подскочил на 17,6% и составил 96,8 млрд пасс-км. Вклад железнодорожных перевозок в общий пассажиропоток всех видов транспорта по итогам трех кварталов увеличилась до 12,2% с 11,5% годом ранее.

Авиаперевозки пассажиров за 9 месяцев сократились на 13,1%, до 72,6 млн пассажиров. Пассажирооборот снизился на 3,4%, до 173,4 млрд пасс-км. По итогам января-сентября на авиатранспорт пришлось 1,2% общего объема перевозок пассажиров по стране против 1% в том же периоде 2021 г.

Росстат
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