Реальные располагаемые доходы населения РФ в III квартале упали на 3,4%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2022 года составило 3,4% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата за январь-сентябрь.

Во II квартале 2022 года показатель сократился на 0,8% в годовом выражении, в I квартале снижение составляло 1,2%.

В целом за январь-сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы населения РФ снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минэкономразвития прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов населения РФ на 2,2% в 2022 году с последующим ростом на 1,6% в 2023 году.