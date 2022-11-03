EBay получила чистый убыток в III квартале и сократила выручку

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2022 года и сократил выручку.

Между тем последний показатель наряду со скорректированной прибылью превзошли ожидания аналитиков, компания также улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли и нижнюю границу прогнозируемого диапазона выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток составил $70 млн, или $0,13 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $283 млн, или $0,43 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1 на акцию по сравнению с $0,9 за аналогичный период годом ранее и превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,93 на акцию.

Квартальная выручка eBay уменьшилась на 5%, до $2,38 млрд с $2,5 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $2,32 млрд.

Валовый объем торгов через платформу компании (GMV) в минувшем квартале упал на 11% - до $17,7 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют снижение составило 5%.

Количество активных покупателей составило 135 млн человек по сравнению со 152 млн годом ранее.

Согласно прогнозу компании, в четвертом квартале ее выручка составит $2,42-2,5 млрд, скорректированная прибыль - $1,03-1,09 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $2,49 млрд и $1,05 на акцию.

В текущем году eBay теперь рассчитывает получить выручку в размере $9,71-9,79 млрд, скорректированную прибыль - $4,07-4,13 на акцию. Предыдущий прогноз предусматривал выручку в диапазоне $9,6-9,9 млрд, скорректированную прибыль - $3,95-4,10 на акцию.

Акции eBay подорожали на 7,4% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 42,8%.