Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,1%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips вслед за упавшими мировыми площадками после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики, а также из-за сокращения позиций игроками в преддверии длительных выходных; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1,4-2,1% во главе с бумагами металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2142,7 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1085,58 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 62,17 рубля (+0,37 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,8%), ПАО "Полюс" (-2,6%), Polymetal (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,3%), "НЛМК" (-2,1%), АФК "Система" (-2,1%), "Северстали" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -1,9% "префы"), ВТБ (-1,9%), расписки TCS Group (-1,9%), OZON (-1,9%), бумаги "Газпрома" (-1,7%), "ММК" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), Сбербанка (-1,5% и -1,5% "префы"), "Яндекса" (-1,5%), "МТС" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1%), "РусГидро" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

"Московская биржа" по итогам III квартала 2022 года увеличила чистую прибыль на 29,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 8,715 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Падение ВВП РФ в сентябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 5,0% в годовом сравнении после снижения на 4,0% в августе (оценка уточнена с 4,1%). Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

По оценке министерства, спад ВВП РФ в III квартале 2022 года составил 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,0%. В министерстве отмечают, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории, и подтверждают прогноз снижения экономики по итогам 2022 года на уровне 2,9%.

Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2022 года составил 43,7 пункта, резко опустившись с сентябрьского значения 51,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Резкий спад деловой активности в секторе связан со слабым спросом и сокращением клиентской базы на фоне санкций и снижения покупательской способности клиентов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре составил 45,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", без дополнительных сильных драйверов российский рынок акций вряд ли покажет рост в краткосрочной перспективе, а перед длинными выходными часть инвесторов будет фиксировать позиции. На мировых рынках сохраняется волатильность, к тому же в четверг выходит большой блок статистики.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный. ФРС повысила ставку и заявляет о том, что пока рано говорить о паузе. В Китае власти отрицают планы смягчения политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Более того, заболеваемость COVID-19 выросла в КНР за неделю более чем в два раза.

Нефть удерживает свои позиции на фоне проблем с поставками. В остальном негативные факторы преобладают, что создает предпосылки для снижения рынка акций РФ в четверг, к тому же впереди длинные выходные. Поэтому отечественные участники торгов предпочтут занять позицию продавцов или бездействия. Рубль сдает позиции на фоне низкого спроса со стороны экспортеров.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что в четверг на рынке акций РФ вероятна смешанная динамика "фишек". Масштабной фиксации длинных позиций перед выходными не ожидается, но торговая активность может оказаться пониженной. Ориентир для индекса МосБиржи – коридор 2150-2200 пунктов.

В США накануне индексы акций снизились на 1,6-3,4% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, что совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и аналитиков. Таким образом, Федрезерв поднял ставку на 75 б.п. по итогам четвертого заседания подряд, теперь она находится на максимальном уровне с января 2008 года. Американский ЦБ полагает, что потребуется дальнейшее повышение ставки до тех пор, пока ее уровень не станет "достаточно ограничительным".

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что вопрос замедления темпов подъема ставки, вероятно, будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Заявления председателя Федрезерва вызвали негативную реакцию рынка, отмечает MarketWatch.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, трейдеры теперь оценивают в 52% вероятность ее повышения в декабре на 50 б.п., свидетельствуют данные CME FedWatch.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite – на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае в октябре просел до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, согласно данным, рассчитываемым Caixin Media и S&P Global. Октябрьский показатель находится ниже пограничных 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая. Аналитики отмечают, что снижению активности способствуют сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены также проседают на фоне подъема доллара в связи с решением ФРС вновь повысить ключевую ставку.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $95,44 за баррель (-0,8% и +1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $89,17 за баррель (-0,9% и +1,8% накануне).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,2 млн), запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 427 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,5 млн).