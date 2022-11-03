Приволжскнедра 19 декабря проведут аукционы по двум участкам вблизи активов "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Нефтисы"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Приволжскнедра 19 декабря проведут аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на Майковском и Медведевском участках в Удмуртии, сообщает портал torgi.gov.

Майковский участок площадью 376 кв. км имеет извлекаемые запасы нефти по категории С1 - 0,069 млн тонн, по С2 - 0,138 млн тонн. Предварительная оценка извлекаемых перспективных ресурсов нефти категории D1 - 2,1 млн т. Стартовый размер разового платежа за участок - 38,846 млн рублей.

Площадь Медведевского участка - 518,2 кв. км. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка по категории С1 составляют 0,03 млн тонн, по С2 - 0,3 млн тонн. Извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл в пределах участка оцениваются в 2,9 млн тонн. Стартовый платеж за участок - 75,867 млн рублей.

Оба участка расположены в Кезском районе Удмуртии вблизи активов "ЛУКОЙЛа" (Южно-Пызепский участок), "Роснефти" (Кезский и Карсовайский участки "Удмуртнефти") и НК "Нефтиса" (Кулигинский и Поломский участки "Белкамнефти").

Заявки на участие в аукционах принимаются до 2 декабря. Лицензии предоставляются на 25 лет.