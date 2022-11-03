Under Armour увеличила выручку в III квартале сильнее прогнозов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивной одежды Under Armour Inc сократил чистую прибыль и увеличил выручку в третьем квартале 2022 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре снизилась до $86,8 млн, или $0,19 в расчете на акцию, по сравнению с $113,4 млн, или $0,24 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 20 центов на акцию, тогда как аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали показатель на уровне 16 центов на акцию.

Выручка компании увеличилась до $1,57 млрд с $1,55 млрд, хотя аналитики не ожидали изменения показателя.

Under Armour понизила прогноз роста выручки на 2022 год до 1-3% (low single-digit percentage rate) с ожидавшихся ранее 5-7%.

Акции Under Armour в ходе предварительных торгов в четверг дорожают на 6,4%. Капитализация компании с начала года рухнула в три раза, до $3,23 млрд.