А1 не смогла перенести тяжбу с Credit Suisse в Россию, ссылаясь на санкции

Суд не увидел в компании российское юрлицо

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - А1 Capital Limited пока не удалось перевести разбирательство со швейцарским банком Credit Suisse в российскую юрисдикцию: Арбитражный суд Москвы констатировал, что истец - не российское, а кипрское юрлицо, а значит, ссылка на санкции как основание для отказа от рассмотрения спора в заранее оговоренном сторонами Цюрихе не работает.

В начале сентября А1 Сapital Ltd подала иск в столичный арбитраж, намереваясь взыскать задолженность с Credit Suisse в размере около 1,4 млрд рублей за период с конца мая по начало сентября текущего года, а также с 6 сентября 2022 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 0,5% годовых. Природу требований юристы компании "Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры", представляющие интересы истца, излагали в октябре "Коммерсанту": в марте швейцарский банк уведомил А1 о блокировке счетов компании и заморозке средств на них, сославшись на санкции, принятые Швейцарией и другими европейскими государствами в отношении российского бизнеса.

В иске А1 сослалась на положения статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса России, которая регулирует споры в тех случаях, когда против компании применяются ограничительные меры (санкции) иностранного государства. Дела, подпадающие под эту статью, относятся к исключительной компетенции российских арбитражных судов.

Суд не посчитал А1 Сapital Limited российским юридическим лицом, так как компания зарегистрирована на Кипре, следует из опубликованного в базе арбитражных дел определения. Также суд отклонил ссылки компании на статьи 248.1 АПК, поскольку А1 не предоставила доказательства введения против нее ограничительных мер.

В материалах дела отмечается, что между сторонами было заключено пророгационное соглашение. В нем указано, что местом юрисдикции для всех судебных разбирательств является Цюрих или место нахождения швейцарского филиала банка, с которым существуют договорные отношения, либо его юридический адрес.

Несмотря на соглашение, А1 все же пыталась добиться рассмотрения дела в российской юрисдикции, возражая против данного раздела договора. Суд доводы истца отклонил, сочтя, что этот раздел во взаимосвязи со всеми положениями договора указывает на то, что стороны определили местом рассмотрения спора Цюрих. Таким образом, суд согласился с позицией Credit Suisse о том, что дело не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Москвы и оставил его без рассмотрения.