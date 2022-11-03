Индонезийский маркетплейс Blibli проведет IPO на $506 млн

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Индонезийская компания онлайн-торговли Blibli, официальное название которой PT Global Digital Niaga Tbk, в рамках первичного размещения будет продавать акции по цене 450 рупий ($0,0288), говорится в проспекте эмиссии.

Ранее сообщалось о том, что она намерена продать 17,77 млрд акций по цене в диапазоне 410-460 рупий.

Исходя из объявленной цены общий объем IPO Blibli составит 7,99 трлн рупий ($506 млн), сообщает Channel News Asia. По итогам размещения общая стоимость компании может быть оценена примерно в $3,4 млрд.

Торги акциями Blibli на Индонезийской фондовой бирже, как ожидается, начнутся 7 ноября под тикером BELI.

Организаторами размещения выступают PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, Credit Suisse Group AG, DBS Group Holdings Ltd. и Morgan Stanley.

Чистый убыток Blibli в первом полугодии вырос более чем вдвое – до 2,48 трлн рупий по сравнению с 1,11 трлн рупий за аналогичный период прошлого года. Между тем выручка увеличилась до 6,77 трлн рупий с 3 трлн рупий. Объем активов на конец сентября составлял 16,86 трлн рупий против 18,39 трлн рупий на конец 2021 года.

Компания сообщила, что направит полученные от размещения денежные средства на погашение долга и финансирование оборотного капитала.

IPO Blibli может стать вторым по величине для страны в текущем году. В апреле PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, которая предоставляет услуги заказа мототакси, доставки еды и различных товаров, а также сервисы онлайн-платежей и электронной торговли, привлекла $957 млн.