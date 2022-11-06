Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

В Белоруссии прогнозируют рост доходов от экспорта продовольствия до $8 млрд в год

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства Белоруссии Леонид Заяц заявил о росте доходов от экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, который, по его словам, должен превысить $8 млрд по итогам текущего года.

"В текущем году мы планируем получить свыше $8 млрд", - цитирует Зайца пресс-служба белорусского кабмина.

Он также отметил, что только за сентябрь текущего года был зафиксирован рост экспорта на $700 млн - "это $25-26 млн. каждый день поступает в казну нашего государства".

Заяц также уточнил, что если в минувшем году доход от экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил $6,7 млрд, то в этом планируется увеличение до $8,2 млрд.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

Президент РФ разрешил продажу российского бизнеса Baker Hughes местному менеджменту

Президент РФ разрешил продажу российского бизнеса Baker Hughes местному менеджменту

Путин разрешил в связи с недружественными действиями иностранных компаний сделки с "Восток Ойл"

Pfizer, Audi и Mondelez приостановили рекламу в Twitter после покупки соцсети Маском

Pfizer, Audi и Mondelez приостановили рекламу в Twitter после покупки соцсети Маском

Юристы ЕС изучают возможность направить активы Банка России на помощь Украине

Правительство утвердило правила перевозки углеводородов и угля по Севморпути

Фабрику проектного финансирования ВЭБа "модернизируют" за счет фондов с банками

Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов.

Тариф на проезд в плацкарте проиндексируют на 8,1% с 1 января

ФАС предложила индексировать грузовые ж/д тарифы с января на 8%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });