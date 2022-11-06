В Белоруссии прогнозируют рост доходов от экспорта продовольствия до $8 млрд в год

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства Белоруссии Леонид Заяц заявил о росте доходов от экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, который, по его словам, должен превысить $8 млрд по итогам текущего года.

"В текущем году мы планируем получить свыше $8 млрд", - цитирует Зайца пресс-служба белорусского кабмина.

Он также отметил, что только за сентябрь текущего года был зафиксирован рост экспорта на $700 млн - "это $25-26 млн. каждый день поступает в казну нашего государства".

Заяц также уточнил, что если в минувшем году доход от экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил $6,7 млрд, то в этом планируется увеличение до $8,2 млрд.