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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник утром, рубль стабилен на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,9875 руб./$1 (-11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,8 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 2,1 коп. - до 8,428 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием единогласия на мировых рынках капитала: азиатские фондовые индексы растут, в то же время индексы США хоть и поднялись по итогам пятницы, но завершили неделю в заметном минусе. Нефтяные котировки в понедельник утром снижаются.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $97,53 за баррель, что на 1,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,4 за баррель, что на 1,31% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник растут: японский Nikkei 225 поднимается на 1,34%, гонконгский Hang Seng - на 3,96%, южнокорейский Kospi - на 0,88%, китайский CSI 300 - на 0,49%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,24%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в минусе, причем падение Nasdaq Composite стало максимальным с января. Dow Jones потерял за неделю 1,4%, S&P 500 - 3,3%, Nasdaq - 5,6%. Поддержку рынку в пятницу оказали статданные по безработице в США за октябрь, показавшие, что рынок труда остается сильным, но начал терять импульс к росту.

Московская биржа
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