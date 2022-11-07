"АвтоВАЗ" в октябре снизил продажи в РФ к сентябрю на 7,3%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в октябре снизились в годовом выражении на 25,1%, к сентябрю текущего года - на 7,3%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый месяц компания реализовала 19 145 автомобилей. Доля Lada на российском рынке достигла 42,3% (+ 21,3 п.п. г/г)

По итогам десяти месяцев 2022 г. "АвтоВАЗ" продал 142 910 автомобилей, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля увеличилась до 28,4% (+ 5,4 п.п.)

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