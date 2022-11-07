Грузовая компания из Мурманска подала заявление о банкротстве угольной "дочки" AEON

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Арктическая транспортно-логистическая компания" (АТЛК, Мурманск) подало заявление в Арбитражный суд Красноярского края о признании банкротом ООО "Северная звезда" (входит в холдинг AEON Романа Троценко), сообщается в картотеке суда.

Сумма требований составляет 35,37 млн рублей. Заявление зарегистрировано судом 2 ноября, пока не принято к рассмотрению.

В 2021 году АТЛК и "Северная звезда" заключили договор об оказании услуг "Северной звезде" плавкраном. Общая расчетная стоимость договора составила 42,2 млн рублей. АТЛК, по ее расчетам, оказала услуги на 46,1 млн рублей, однако "Северная звезда" оплатила лишь 24,5 млн рублей, долг составил 21,6 млн рублей, неустойка – 13,6 млн рублей. Это стало поводом для разбирательств в суде.

Позже уже "Северная звезда" обратилась в суд со встречным иском, в котором указала, что после поломки крана АТЛК отказалась оказывать услуги, и "Северная звезда" понесла 15 млн рублей убытков. Также компания планировала взыскать 8,6 млн рублей за доставку крана.

Суд решил, что "Северная звезда" не предоставила доказательств "противоправного поведения" АТЛК, а потому требования мурманской компании о взыскании с "Северной звезды" 21,6 млн рублей долга и 13,6 млн рублей неустойки были удовлетворены. В удовлетворении встречных требований суд отказал.

ООО "АТЛК", по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2011 году, занимается транспортной обработкой грузов. Выручка компании по итогам 2021 года составила 84,8 млн рублей, бенефициаром АТЛК является бизнесмен Марк Молибога.

"Северная звезда" реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения угля, расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 45 млрд рублей до 2025 года. Всего объем инвестиций должен составить более 100 млрд рублей.