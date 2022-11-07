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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Goldman Sachs понизил прогноз прибыли компаний индекса S&P 500 на 2022-2024 годы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогноз прибыли компаний индекса S&P 500 на 2022-2024 гг., отметив снижение рентабельности их операций в третьем квартале.

"Мы видим, что маржа прибылей компаний S&P 500 упала и ухудшаем наши прогнозы, чтобы учесть в них ее более существенное сокращение", - говорится в обзоре экспертов банка.

Прогноз совокупной прибыли в расчете на акцию компаний S&P 500 на текущий год понижен до $224 с $226, на следующий год - до $224 с $234, на 2024 год - до $237 с $243.

Таким образом, согласно прогнозу Goldman, прибыль компаний индекса увеличится на 7% в 2022 году, не изменится в 2023 году и вырастет на 5% в 2024 году, отмечает Bloomberg.

Эксперты также отметили риск более серьезного падения корпоративных прибылей в случае рецессии в США.

Goldman сохранил неизменными прогнозы для S&P 500 на конец текущего и следующего годов - соответственно 3600 и 4000 пунктов.

По данным на закрытие рынка в пятницу значение индекса составило 3770,55 пункта.

Goldman Sachs S&P 500 США
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