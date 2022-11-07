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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Уровень зарплат глав компаний из британского индекса FTSE 100 вернулся к допандемийному

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Уровень зарплат руководителей компаний, входящих в расчет британского фондового индекса FTSE 100, вернулся к допандемийной отметке, свидетельствует отчет консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers LLP.

Средняя годовая зарплата главного исполнительного директора компании, входящей в состав индикатора, в 2021-22 финансовом году увеличилась до 3,9 млн фунтов стерлингов ($4,4 млн) с 3,2 млн фунтов годом ранее, отметили эксперты PwC, проанализировавшие отчеты 97 компаний.

Рост зарплат был главным образом обеспечен повышением размеров вознаграждений, которые подскочили на 86% по сравнению с допандемийным периодом.

По мнению аналитиков, увеличение вознаграждений связано с активным посткризисным восстановлением в некоторых секторах и довольно консервативными планами компаний, установленными в 2021 году - в период рыночной волатильности.

Согласно PwC, только 5% глав компаний из FTSE 100 не получили денежное вознаграждение в этом году по сравнению с 22% CEO в прошлом году.

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