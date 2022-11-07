Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Минсельхоз не видит необходимости возвращаться к обнулению импортных пошлин на овощи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не видит необходимости возвращаться к обнулению импортных пошлин на овощи, которое действовало в этом году до 30 сентября.

"До 30 сентября у нас действовали нулевые пошлины на овощи закрытого грунта для того, чтобы снизить цены, соответственно, поднять доступность овощей на полке. Сейчас мы понимаем, что объем у нас нормальный, мы ожидаем, что мы все, что нужно, уберем, и, соответственно, необходимости в обнулении этих пошлин мы не видим", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на конференции в рамках выставки Global Fresh Market в понедельник в Москве.

"В предстоящем сезоне, в текущем сезоне каких-то послаблений, либерализации рынка для внешних производителей делать мы не планируем", - добавила она.

По ее словам, отрасль насыщает рынок продукцией собственного производства, министерство будет сохранять действующие в ней меры господдержки.

Как сообщал в начале октября "Коммерсантъ", Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Минсельхоз письмо с просьбой поддержать на уровне ЕЭК установление нулевых пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов и другой продукции для снижения ее стоимости. Сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной от 3% до 15%. Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагал ввести по 31 марта 2023 года.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

ЦБ предложил проработать вопрос токенизации традиционных фининструментов, включая ОФЗ

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

СД "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

На внедрение российского ПО на предприятиях выделят 28 млрд рублей из бюджета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });