Минсельхоз не видит необходимости возвращаться к обнулению импортных пошлин на овощи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не видит необходимости возвращаться к обнулению импортных пошлин на овощи, которое действовало в этом году до 30 сентября.

"До 30 сентября у нас действовали нулевые пошлины на овощи закрытого грунта для того, чтобы снизить цены, соответственно, поднять доступность овощей на полке. Сейчас мы понимаем, что объем у нас нормальный, мы ожидаем, что мы все, что нужно, уберем, и, соответственно, необходимости в обнулении этих пошлин мы не видим", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на конференции в рамках выставки Global Fresh Market в понедельник в Москве.

"В предстоящем сезоне, в текущем сезоне каких-то послаблений, либерализации рынка для внешних производителей делать мы не планируем", - добавила она.

По ее словам, отрасль насыщает рынок продукцией собственного производства, министерство будет сохранять действующие в ней меры господдержки.

Как сообщал в начале октября "Коммерсантъ", Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Минсельхоз письмо с просьбой поддержать на уровне ЕЭК установление нулевых пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов и другой продукции для снижения ее стоимости. Сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной от 3% до 15%. Беспошлинный ввоз АКОРТ предлагал ввести по 31 марта 2023 года.