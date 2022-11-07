РФ к 7 ноября увеличила производство сахара на 6,5% г/г до 3,3 млн т

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 7 ноября выработали 3,3 млн тонн сахара, что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

Сахарная свекла убрана с 775 тыс. га, что составляет 75,5% площади посевов, накопано 35,5 млн тонн, это на 2,1 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Низкие темпы уборки свеклы связаны с неблагоприятными погодными условиями - с переувлажнением почвы, поясняется в сообщении. Сахаристость свеклы ниже уровня прошлого года, но урожайность выше – 458 ц/га против 400 ц/га.

Ассоциация также сообщает, что в Белоруссии на 4 ноября сахарная свекла была убрана с 81,5 тыс. га (87,2% к площади уборки), накопано 3,6 млн тонн (3,3 млн тонн в 2021 году). По данным ассоциации "Белсахар", произведено 256,7 тыс. тонн сахара против 222,2 тыс. тонн годом ранее.

В Казахстане произведено 11,6 тыс. тонн сахара, что на 6,5 тыс. тонн больше прошлогоднего. Сахарную свеклу перерабатывают два завода против трех в прошлом году.

В Киргизии собрано 401,4 тыс. тонн сахарной свеклы против 283,5 тыс. тонн годом ранее. Работают два сахарных завода, которые произвели 28,45 тыс. тонн сахара, что на 4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.