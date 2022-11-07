Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

РФ к 7 ноября увеличила производство сахара на 6,5% г/г до 3,3 млн т

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 7 ноября выработали 3,3 млн тонн сахара, что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

Сахарная свекла убрана с 775 тыс. га, что составляет 75,5% площади посевов, накопано 35,5 млн тонн, это на 2,1 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Низкие темпы уборки свеклы связаны с неблагоприятными погодными условиями - с переувлажнением почвы, поясняется в сообщении. Сахаристость свеклы ниже уровня прошлого года, но урожайность выше – 458 ц/га против 400 ц/га.

Ассоциация также сообщает, что в Белоруссии на 4 ноября сахарная свекла была убрана с 81,5 тыс. га (87,2% к площади уборки), накопано 3,6 млн тонн (3,3 млн тонн в 2021 году). По данным ассоциации "Белсахар", произведено 256,7 тыс. тонн сахара против 222,2 тыс. тонн годом ранее.

В Казахстане произведено 11,6 тыс. тонн сахара, что на 6,5 тыс. тонн больше прошлогоднего. Сахарную свеклу перерабатывают два завода против трех в прошлом году.

В Киргизии собрано 401,4 тыс. тонн сахарной свеклы против 283,5 тыс. тонн годом ранее. Работают два сахарных завода, которые произвели 28,45 тыс. тонн сахара, что на 4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Евразийская сахарная ассоциация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

ЦБ предложил проработать вопрос токенизации традиционных фининструментов, включая ОФЗ

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

СД "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });