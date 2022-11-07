Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2200п по индексу МосБиржи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста, догоняя выросшие с прошлой пятницы мировые площадки и нефть на ожиданиях послабления карантинных ограничений в Китае и итогов промежуточных выборов в Конгресс США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2200 пунктов, обновив максимум за 1,5 месяца, во главе с металлургами и "Роснефтью" (+5,9%). Упали акции "Детского мира" (-15,1%) на новостях об отсутствии планов выплат промежуточных дивидендов и намерении преобразования в частную компанию.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2208,78 пункта (+2,5%), индекс РТС - 1140,78 пункта (+4,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6%.

Доллар просел до 61,02 рубля (-1,08 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+6%), "Роснефти" (+5,9%), "ММК" (+5,7%), "Северстали" (+5,3%), Сбербанка (+4,9% и +5% "префы"), АФК "Система" (+4,2%), "Норникеля" (+4%), ПАО "Полюс" (+4%), "Интер РАО" (+3,5%), расписки TCS Group (+3,1%), OZON (+3,1%), бумаги Polymetal (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,9% и +1,1% "префы"), "МТС" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,3%), UC Rusal (+2,3%), "Московской биржи" (+2,1%), ВТБ (+2,1%), "Яндекса" (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, рост рынка акций РФ поддержали дорогая нефть, позитивный внешний фон и отсутствие негатива со стороны геополитики. Глобальные площадки также завершили день значительным ростом.

В лидеры роста вошли акции "Роснефти" в преддверии заседания в пятницу совета директоров, где будет решаться вопрос по дивидендам за 9 месяцев. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что финансовые результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и роста выплат по итогам года, что повышает шансы в пользу положительного решения.

В целом среди лидеров роста выступили металлургический, финансовый и нефтегазовый секторы. В среднесрочной перспективе на фоне будущих ограничений со стороны G7 и Австралии, которые согласовывают потолок цены для российской нефти, а также на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+, нефть вполне может продолжить рост. Главным риском для нефти остается замедление роста мировой экономики и начало полноценной рецессии.

Во вторник не ожидается важной статистики по РФ, внимание будет приковано к промежуточным выборам в Конгресс США.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что базовым драйвером повышательного движения послужил ценовой подъем на сырьевых рынках, произошедший в пятницу на фоне некоторого снижения опасений в отношении мировой рецессии, а также слухов об отходе КНР от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу.

Однако ценовой оптимизм в commodities может оказаться неустойчивым, поскольку слухи о том, что китайские власти будут смягчать свою антиковидную политику, не нашли подтверждения. Более того, в понедельник были введены новые карантинные ограничения, в том числе в Пекине.

Российский рынок краткосрочно может консолидироваться вблизи достигнутых уровней, индекс МосБиржи во вторник будет формироваться в пределах 2100-2225 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, индекс МосБиржи смог превысить 100-дневную скользящую среднюю. Акции "Роснефти" выросли на ожиданиях рекомендаций по дивидендам (совет директоров рассмотрит этот вопрос 11 ноября). В I полугодии чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, выросла на 13% - до 432 млрд рублей. Соответственно, инвесторы вправе рассчитывать на достаточно щедрые выплаты. Схожие ожидания проявляются в бумагах Сбербанка. Подорожавшее золото вернуло интерес к акциям золотодобывающих компаний.

Негатив в бумагах "Детского мира" сформировался благодаря новостям, что компания не планирует объявлять промежуточные дивиденды за 2022 год. Кроме того, совет директоров планирует рассмотреть поэтапную трансформацию в частный бизнес. С одной стороны, подобные устремления могут означать будущую оферту несогласным, но нет никаких гарантий, что она будет по привлекательной цене. В любом случае, рынок негативно воспринял планы "Детского мира".

Одной из идей текущей волны роста мировых рынков акций могут быть промежуточные выборы в США. По предварительным опросам, на них лидируют республиканцы, которые могут получить большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. В этом случае внешнеполитическая повестка США имеет шансы на изменение, включая вопросы, касающиеся России. Выборы состоятся во вторник, а первые результаты появятся в среду, 9 ноября.

Нефть вечером смогла ликвидировать утренние потери. Частично этому способствует ослабление американского доллара. Кроме того, если общие цифры по торговле Китая в октябре выглядят слабо, то в отношении нефтяного импорта было улучшение. Импорт поднялся до 10,16 млн б/с, что является максимальным объемом с мая текущего года. В сентябре закупки составляли 9,8 млн б/с. Ситуацию можно связать с началом работы НПЗ PetroChina в Гуандуне, а также завода Shenghong Petrochemical в Цзянсу, отмечает аналитик.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что рынку не стоит ждать резкого разворота в политике ФРС. Однако на декабрьском заседании регулятор уже сможет оценить инфляционную статистику за два месяца. Кроме того, активность покупателей американских акций может быть связана с промежуточными выборами. Рынок чаще растет после них, чем снижается. К тому же есть вероятность более дружественной политики республиканцев в отношении экономики, полагает Кочетков.

В минувшую пятницу выросли фондовые индексы Азии (за исключением просевшего на 1,7% японского Nikkei 225), в Европе индексы прибавили 2-2,8%, в США фондовые индикаторы выросли на 1,3-1,4% во главе с Nasdaq. Инвесторы в течение минувшей недели оценивали решения центробанков по поводу процентных ставок и квартальные отчеты европейских компаний.

В понедельник продолжился подъем акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), однако наблюдается смешанная динамика в Европе (индекс FTSE просел на 0,5%, DAX вырос на 0,5%, CAC 40 не изменился) и в США (индексы изменились на 0,1-0,5%).

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены вечером растут. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $98,75 за баррель (+0,2% и +4,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $92,94 за баррель (+0,4% и +5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

В прошлую пятницу The Wall Street Journal написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDCP), сказал на конференции, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей страны к пандемии коронавируса. Однако на выходных Пекин подтвердил свое намерение "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (+27,5%), ПАО "Фармсинтез" (+11,7%), расписки Cian (+7,3%), бумаги ПАО "Лензолото" (+6,9%), "Мечела" (+5%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,5%), "Юнипро" (+3,8%), "Башнефти" (+3,2%), "Русснефти" (+3,2%), "Распадской" (+3,2%), GDR X5 Retail (+3,2%), HeadHunter (+3,2%).

Подешевели бумаги "Детского мира" (-15,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-3,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-3,2%), "ВСМПО-Ависма" (-2,5%), ПАО "СПБ биржа" (-2,1%).

Совет директоров "Детского мира" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на "Московской бирже" за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Ритейлер также отметил, что не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года – с учетом высокого уровня рыночной волатильности, а также необходимости сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для поддержания рыночной позиции.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,43 млрд рублей (из них 10,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,62 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 3,35 млрд рублей на акции "Газпрома").