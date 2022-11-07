Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине по итогам понедельника

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США сильно упал, евро почти не изменился на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль заметно вырос к бивалютной корзине благодаря улучшению отношения к рисковым активам на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 61 руб./$1 в 19:00, что на 1,1 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,92 руб./EUR1, подорожав на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,6 копейки - до 60,96 рубля. Курс китайского юаня повысился к окончанию дня на 1 копейку - до 8,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно вырос к бивалютной корзине по итогам торгов на фоне общемирового спроса на рисковые активы, усилившегося после того, как вышедшие в прошлую пятницу статданные по безработице в США за октябрь показали, что рынок труда остается сильным, но начал терять импульс к росту.

Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 261 тыс., сообщило министерство труда США. Темпы повышения замедлились по сравнению с 315 тыс. в сентябре и были минимальными с декабря 2020 года. При этом они превзошли средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, на уровне 200 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,7% в годовом выражении. Причем подъем в помесячном выражении ускорился по сравнению с 0,3% в сентябре, а в годовом выражении - замедлился с 5%.

Безработица в США в октябре увеличилась до 3,7% с сентябрьских 3,5%. Показатель остается в диапазоне 3,5-3,7% с марта текущего года.

Сейчас участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Опубликованные на прошлой неделе данные пока не изменили ожиданий экспертов в отношении политики ФРС. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки по-прежнему указывают на ее вероятный подъем до 5% к весне 2023 года.

В прошлую среду Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он подчеркнул, что говорить об остановке цикла повышения ставки пока слишком рано, и ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде. Это заявление спровоцировало спад на рынке в середине недели.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в пятницу в Брукингском институте, заявила, что считает преждевременным давать сигналы рынку о том, как высоко может быть поднята базовая ставка. По ее словам, в декабре Федрезерв будет обсуждать как возможность очередного повышения ставки на 75 б.п., так и ее менее существенное повышение - на 50 б.п.

Нефть

Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе волатильных торгов в понедельник. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 подорожали на 0,46% - до $99,02 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,64% - до $93,2 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

Поддержку котировкам ранее в ходе торгов оказало снижение индекса доллара. Американская валюта дешевеет на заявлениях ряда членов руководства Федрезерва о том, что они по-прежнему считают оправданным замедление темпов подъема ставки на декабрьском заседании, несмотря на сильные статданные по рынку труда.

Между тем негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления властей Китая о том, что они намерены неукоснительно придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19, а также слабые внешнеторговые данные из КНР.

Как стало известно в понедельник, объем китайского экспорта в октябре неожиданно сократился на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост показателя на 4%.

Импорт в октябре снизился на 0,7% в годовом выражении после подъема на 0,3% в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель в прошлом месяце не изменится.

Тем временем темпы наращивания добычи нефти американскими сланцевыми компаниями замедляются, несмотря на длительный период высоких прибылей, пишет The Wall Street Journal. По словам руководителей и аналитиков, ранее ожидалось, что текущий год станет знаменательным для США в плане добычи. Однако эти прогнозы не оправдались из-за вызванного инфляцией роста расходов, проблем в цепочках поставок и неутешительных показателей работы скважин у ряда компаний. В результате добыча нефти в стране осталась практически на прежнем уровне.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, волатильность курса рубля остается на минимальном уровне, пара "доллар-рубль" торгуется около 61 руб./$1 уже в течение четырех недель. "Факторов, способных изменить это равновесие в ближайшей перспективе, пока не наблюдается. Существенно же изменить ход торгов на валютном рынке смогут активные действия правительства. Запуск бюджетного правила выглядит наиболее вероятным. Пока же участники рынка пребывают в ожидании", - говорит Алексеев.

"Рубль заметно укрепился сегодня против доллара после длинных выходных на российском рынке, в период которых произошло ускорение роста цен на нефть. Против юаня и евро динамика более сдержанная. В пятницу сырьевые активы росли на фоне смягчения опасений из-за мировой рецессии, а также слухов об отказе Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19. На графике пары "доллар-рубль" видим, что с середины октября она пребывала в узком боковике 61-62 руб./$1. Попытка вырваться из него вверх под конец прошлой недели успехом не увенчалась. По-прежнему торговые дисбалансы при высоких ценах на сырье оказывают заметное влияние на котировки. Закрепление ниже 61 может открыть дорогу к 60 по данной паре", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 ноября на 85,88 копейки, до 61,2367 руб./$1, и увеличил курс евро на 29,42 копейки, до 60,9013 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник упал на 61,2622 копейки по отношению к четвергу и составил 61,2622 руб./$1. В пятницу торгов в валютной секции "Московской биржи" не было, так как в России отмечался День народного единства. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 83,14 копейки и составил 61,2367 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 512,979 млн, из которых $1 млрд 171,567 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 341,412 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 25,47 копейки, до 60,9201 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 33,51 копейки, до 60,9064 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR818,274 млн, из которых EUR226,719 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR591,555 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,93% и 8,01% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 базисный пункт - до 8,19% и 8,36% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего закрытия, оставшись на отметке 8,43% годовых.