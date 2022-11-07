ЦБ предложил минимальные требования к страхованию карт от мошеннических списаний

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует установить перечень рисков, обязательных для включения в страховой полис защиты банковских карт от мошеннических списаний, соответствующие требования зафиксированы в проекте указания "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного имущественного страхования в связи с использованием электронного средства платежа".

В пояснительной записке к документу, ЦБ объясняет, что сейчас в "такие страховки включается защита от рисков, при реализации которых клиенту уже и так положена выплата компенсации. По закону, банк обязан возместить похищенные с карты деньги, если не докажет, что клиент нарушил правила пользования картой. При этом из страхового покрытия исключаются наиболее существенные для потребителя риски (например, списание денег при нарушении правил пользования картой)".

Регулятор считает, что страховка банковских карт должна защищать от списания средств без согласия клиента.

Срок на выплату возмещения по таким страховкам в данный момент не регламентирован, поэтому на практике бывает необоснованно долгим. Теперь убытки должны будут возмещаться в течение 30 дней, следует из проекта документа.

Кроме того, для защиты интересов потребителей и повышения ценности этих страховых продуктов, а также любых других страховок, предлагаемых потребителю в дополнение к основной покупке, Банк России рекомендует установить ряд обязательных требований к раскрытию информации.

Так, страховщик должен будет в ключевом информационном документе (КИД) сообщать клиенту о том, что страхование является дополнительной услугой и покупатель вправе приобрести товар без оформления страховки. Предлагается также сообщать в КИД о наличии в страховом покрытии тех же рисков, по которым потребитель вправе получить компенсацию по закону. В таком случае страхователь сможет в любой момент в течение всего срока страхования отказаться от полиса с дублирующими гарантиями. При этом ему будет возвращаться страховая премия за неистекший срок.

Проект разработан департаментом страхового рынка. Предложения и замечания по документам можно направлять до 4 декабря 2022 года.