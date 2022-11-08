Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник.

Трейдеры на этой неделе будут следить за промежуточными выборами в Конгресс США и ждать данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре.

На минувшей неделе состоялось заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Как заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции, Федрезерв может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он добавил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

В настоящее время рынок в целом ожидает, что в декабре Федрезерв пойдет на замедление темпов подъема ставки и повысит ее на 50 базисных пунктов после повышений на 75 б.п. на четырех предыдущих заседаниях, пишет Trading Economics.

Кроме того, участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на решение ФРС. Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Средняя стоимость фондов американских акций выросла на 8,7% в октябре на фоне подъема фондового рынка, следует из данных Refinitiv Lipper. Индикатор Dow Jones Industrial Average прибавил 14% в течение октября, продемонстрировав лучший рост в помесячном исчислении с 1976 года (S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали подъем в однозначном процентном выражении).

Котировки акций Berkshire Hathaway увеличились на 0,95%, хотя инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета завершила третий квартал с убытком из-за падения стоимости активов и страховых выплат, связанных с природными бедствиями.

Бумаги Apple Inc. подорожали на 0,4%, перейдя к росту после падения более чем на 1% ранее в ходе торгов на сообщении компании о том, что она ожидает снижения поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за локдауна на заводе тайваньской Foxconn Technology Group в китайском Чжэнчжоу. Foxconn является поставщиком Apple.

Акции Palantir Technologies Inc. подешевели на 11,5%. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил выручку в третьем квартале 2022 года на 22%, причем показатель превзошел ожидания экспертов. Между тем на текущий квартал компания прогнозирует более слабые темпы роста выручки, отмечая, в частности, негативные последствия укрепления доллара.

Акции Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 6,5%. Американская компания планирует на этой неделе уведомить сотрудников о начале масштабного сокращения штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Бумаги Papa John's International выросли на 0,8%, хотя аналитики ряда инвесткомпаний и банков снизили прогнозные котировки для акций владельца сети пиццерий после публикации квартальной отчетности.

Цена акций Walgreens Boots Alliance увеличилась на 4,1%. Американский оператор сети пунктов неотложной помощи Village Practice Management (Village MD), контролируемый аптечной сетью, покупает конкурирующую Summit Health-CityMD за $8,9 млрд. Сделка включает в себя инвестиции Walgreens Boots, а также подразделения страховой компании Cigna Corp.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 423,78 пункта (1,31 %) и составил 32827 пунктов.

Standard & Poor's 500 вырос на 36,25 пункта (0,96%) - до 3806,80 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 89,27 пункта (0,85%) и составил 10564,52 пункта.