Volvo продаст Geely свою долю в СП по производству силовых установок

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Volvo Car AB сообщил, что продаст китайской Geely Automobile Holdings Ltd. свою долю в 33% в их совместном предприятии, занимающемся производством силовых установок Aurobay. Условия сделки не раскрываются.

Volvo Car направит средства от продажи доли в Aurobay на развитие операций по производству электромобилей.

Volvo планирует полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году. В этот период Aurobay будет оставаться ее стратегическим партнером и единственным поставщиком гибридных двигателей.

СП Volvo и Geely было создано в 2021 году. Компания производит силовые агрегаты, включая двигатели внутреннего сгорания, трансмиссии и гибридные силовые установки нового поколения.

Volvo планирует завершить продажу доли в Aurobay до конца текущего года.