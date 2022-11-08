Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США. Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,2%, индекс МосБиржи подрос на 0,1%, продолжилось снижение акций "Детского мира".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2210,71 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1138,25 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 61,14 рубля (+0,14 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+1,3%), Polymetal (+0,8%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,5% "префы"), UC Rusal (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ утром во вторник может попытаться продолжить поступательное движение вверх по инерции – "быки" не должны сдаться так просто. Возможно, в среднесрочной перспективе индекс МосБиржи сумеет подойти к отметке 2300 пунктов.

На американском рынке сезон отчетности подходит к завершению, поэтому инвесторы будут фокусироваться уже на других поводах. В частности, на этой неделе участники рынка узнают итоги промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут во вторник. Если республиканцы на этих выборах получат большинство в обеих палатах, то продвижение законодательных инициатив может затягиваться, что добавит волатильности.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон будет мешать росту российских акций.

Против "быков" играют просевшие цены на сырьевые товары, хотя во второй половине дня картина на сырьевом рынке вполне может поменяться. Не исключено, что под вечер покупки пройдут на ожиданиях оглашения результатов американских выборов. Если же этого не произойдет, то усилится желание зафиксировать прибыль, поскольку индекс МосБиржи достиг локальной цели роста – отметки 2200 пунктов.

Продолжилось снижение акций "Детского мира" (-3,3%). Не очень понятно решение компании стать частной и уйти с рынка. Слабо верится в то, что правительство РФ разрешит иностранным инвесторам продать акции "Детского мира" и вывести деньги за границу, тем самым создав прецедент, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,3% во главе с Dow Jones.

На минувшей неделе Федрезерв США ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд – до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года. Как заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции, Федрезерв может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он добавил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

В настоящее время рынок в целом ожидает, что в декабре Федрезерв пойдет на замедление темпов подъема ставки и повысит ее на 50 базисных пунктов после повышений на 75 б.п. на четырех предыдущих заседаниях, пишет Trading Economics.

Во вторник в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Отчет по инфляции в США выйдет в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены корректируются вниз, большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $97,82 за баррель (-0,1% и -0,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $91,6 за баррель (-0,2% и -0,9% в понедельник).

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев.

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке – начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.