Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Снятие населением наличных со счетов в банках РФ в последние недели приблизилось к сезонной норме, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме. Мы тоже за этим очень внимательно следим", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

"Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, и это не могло не сказаться на финансовом поведении людей. До последнего времени был отток средств снова из банковской системы. Похожие эффекты были у нас в начале пандемии, затем весной этого года. Как только ситуация становится более понятной для людей, тревога начинает снижаться, люди возвращают средства в банки", - напомнила глава ЦБ.