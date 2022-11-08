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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Снятие населением наличных со счетов в банках РФ в последние недели приблизилось к сезонной норме, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме. Мы тоже за этим очень внимательно следим", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

"Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, и это не могло не сказаться на финансовом поведении людей. До последнего времени был отток средств снова из банковской системы. Похожие эффекты были у нас в начале пандемии, затем весной этого года. Как только ситуация становится более понятной для людей, тревога начинает снижаться, люди возвращают средства в банки", - напомнила глава ЦБ.

ЦБ РФ
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