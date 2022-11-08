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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Цены на зерно в большинстве регионов РФ идут вниз

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на зерно в большинстве регионов РФ на минувшей неделе продолжили снижение, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Так, пшеница 3 класса больше всего подешевела на Урале - на 275 рублей, до 11 625 рублей за тонну, в Поволжье - на 165 рублей, до 13 088 рублей. В остальных регионах динамика была слабой - от 50 до 65 рублей. Цены выросли только в Черноземье - на 60 рублей.

Цены на пшеницу 4 класса снизились везде, больше всего - на юге и Урале - на 250 рублей, до 13 750 и 10 800 рублей за тонну соответственно. В Черноземье рост составил 100 рублей, до 11 010 рублей.

Цены на пшеницу 5 класса менялись по-разному. На юге они снизились на 165 рублей, до 12 067 рублей, в Черноземье - на 150 рублей, до 9 790 рублей за тонну. В Поволжье и на Урале снижение было небольшим. Незначительный рост цен зафиксирован в центре, в Сибири цены не изменились.

Цены на фуражный ячмень больше всего снизились в центре - на 315 рублей, до 10 500 рублей за тонну. На юге падение составило 235 рублей, до 11 517 рублей, в Черноземье - на 100 рублей, до 10 120 рублей. В остальных регионах снижение было незначительным. В Сибири цены выросли на 85 рублей.

Цены на рожь в Поволжье снизились на 315 рублей, до 8 838 рублей, в Черноземье - на 265 рублей, до 9 533 рублей за тонну. В центре зафиксирован незначительный рост. На Урале и в Сибири - без изменений.

Цены на кукурузу на юге упали на 485 рублей, до 11 067 рублей за тонну. В Черноземье и Поволжье после снижения они восстановились на 65 рублей, в центре - не изменились.

Минсельхоз
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