Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Дисплей можно складывать, сворачивать и растягивать на 20%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель дисплеев LG Display Co. разработал гибкий дисплей, который может растягиваться на 20% от изначального размера. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дисплей можно складывать, сворачивать и растягивать с оригинальных 12 дюймов до 14 дюймов. При этом он не теряет своих свойств и поддерживает разрешение 100 пикселей на дюйм.

По мнению LG Display, новый дисплей может использоваться в носимых и мобильных устройствах, а также его можно крепить на ткань, мебель и даже на кожу.

Разработка эластичного дисплея стала итогом масштабного проекта, начатого в 2020 году, в рамках которого компания сотрудничала с 20 южнокорейскими научными и промышленными организациями.

Акции LG Display по итогам торгов в Сеуле во вторник подскочили в цене на 7,8%. За последние три месяца капитализация компании сократилась на 9,1%, до 4,79 трлн вон ($3,47 млрд).