Турция разместила пятилетние евробонды на $1,5 млрд под 10% годовых

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Турция разместила пятилетние долларовые евробонды на $1,5 млрд, сообщило Министерство казначейства и финансов страны. Бумаги размещены под доходность в 10% годовых.

С начала 2022 года Турция привлекла на международном рынке уже $9 млрд, отмечает Financial Times.

Стоимость привлечения средств для Турции, имеющей рейтинги спекулятивного уровня от ведущих агентств, снизилась. Доходность последних бумаг превысила ставку аналогичных по сроку казначейских облигаций США на 5,61 процентного пункта (п.п.), тогда как в марте спред составил 6,45 п.п.

Почти три четверти выпуска пятилетних евробондов были выкуплены инвесторами за пределами Турции, в том числе, из США, Великобритании, стран Европы и Ближнего Востока.