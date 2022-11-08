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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

"Оренбургнефть" начала добычу на Восточно-Бобровском и Южно-Коминтерновском месторождениях

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Оренбургнефть" (входит в "Роснефть") начала добычу нефти на двух месторождениях - Восточно-Бобровском и Южно-Коминтерновском с суммарными извлекаемыми запасами по категории С1 около 1 млн тонн нефти, сообщает сайт "Роснефти".

"Для транспортировки дополнительных объемов нефти на Южно-Коминтерновском месторождении планируется строительство 30 км трубопроводов и 6 км высоконапорных водоводов, 6 трансформаторных подстанций, более 10 км линий электропередачи. При разработке нового месторождения задействована производственно-транспортная система соседних - Ишуевского и Тананыкского - месторождений, благодаря чему получен синергетический эффект от использования существующей инфраструктуры. На Восточно-Бобровском месторождении будут построены более 9 км линий электропередач и 12 км нефтесборных трубопроводов. Сбор продукции новых скважин будет выполнен с задействованием промысловых объектов Бобровского месторождения", - отмечается в пресс-релизе.

"Оренбургнефть" ведет геологоразведочные работы на 28 лицензионных участках. На государственном балансе запасов числится 111 месторождений углеводородного сырья. Крупнейшими из них являются Сорочинско-Никольское, Покровское, Бобровское, Родинское, Ольховское, Вахитовское.

Оренбургнефть Роснефть
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