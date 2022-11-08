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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

ЦБ оценил падение ВВП РФ в III квартале на уровне 4,0%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Спад ВВП РФ в III квартале 2022 года оценивается Банком России на уровне 4,0% в годовом выражении, в IV квартале ожидается падение в районе 7,1%, приводятся данные в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

Как сообщалось, по данным Росстата, во II квартале 2022 года ВВП РФ снизился на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,5% в I квартале. Данные по динамике ВВП в III квартале Росстат опубликует 16 ноября.

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