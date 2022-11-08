Развивающиеся страны могут столкнуться с проблемами из-за активных закупок Европой газа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Усиленные закупки Европой газа затрудняют доступ к нему развивающимся странам, что может вызывать в них в предстоящие годы серьезные проблемы с энергетикой, сообщает во вторник Bloomberg.

"Рынки развивающихся стран не смогут удовлетворить их потребности в газе - сегодня или завтра. Такие наиболее вероятные последствия как закрытие фабрик, более частые и длительные перебои с электроснабжением, социальные беспорядки, могут продлиться до следующего десятилетия включительно", - отмечает агентство.

"Беспокойство Европы по поводу ее энергетической безопасности ведет к энергетической бедности в развивающемся мире. Европа высасывает газ у других стран, чего бы он ни стоил", - прокомментировал ситуацию аналитик финансового конгломерата Credit Suisse Group AG Сауль Кавоник.

В результате роста цен ряд поставщиков газа в Южную Азию уже отменил давно планируемые поставки и переключился на более прибыльные рынки. Тем временем, ФРГ, Италия и Финляндия располагают терминалами для приема сжиженного природного газа (СПГ), экспорт СПГ с сентября начали Нидерланды, а по подсчетам Bloomberg, к 2026 году спрос на газ в Европе возрастет примерно на 60%.

Агентство отмечает, что впервые странам вроде Пакистана, Таиланда и Бангладеш придется бороться за поставки газа с ФРГ и прочими государствами, экономика которых в несколько раз больше, чем у этих развивающихся стран.

"Мы берем в долг энергетические запасы других народов. Это не великое достижение", - заявил руководитель компании по торговле нефтью и нефтепродуктами Vitol Group Рассел Харди.

По данным Bloomberg, Индия, Бангладеш, Пакистан, Таиланд ранее столкнулись с проблемами при заключении новых контрактов на поставки газа. Однако развивающиеся страны могут либо обратиться к более дешевым энергоносителям вроде угля и нефти, или начать добычу ресурсов на собственной территории.

"Если газ будет вам не по средствам, вам придется вернуться к углю в той степени, которая нужна для базового уровня генерации электроэнергии. И этот уровень нельзя достичь только за счет энергии солнца или ветра", - заявляла в октябре министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

В таких странах Южной Америки как Бразилия или Аргентина ситуация несколько лучше благодаря гидроэнергетике. Однако и Бразилии в случае более позднего начала сезона дождей в этом году придется снова прибегнуть к импорту СПГ, который и так вырос за этот год.